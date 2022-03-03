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В Энергодаре из-за обстрелов отсутствует водоснабжение и частично электроэнергия

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Энергодар, Четверг 03 марта 2022 19:07
В Энергодаре из-за обстрелов отсутствует водоснабжение и частично электроэнергия Фото: в Энегодаре обстреливают жилые дома (zsuwar)
Автор: Наталья Юрченко

В Энергодаре, где располагается крупнейшая в Европе АЭС, российские оккупанты открыли огонь по жилым кварталам. Из-за обстрелов в городе отсутствует водоснабжение и частично электроэнергия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Дмитрия Орлова в Telegram.

Отмечается, что один из снарядов попал в квартиру на седьмом этаже, после чего возник пожар. Также враг обстрелял городскую школу №2.

"В городе энергетиков из-за обстрелов отсутствует водоснабжение и в некоторых микрорайонах нет света", - говорится в сообщении.

Мэр Энергодара добавил, что водоснабжение возобновится только после окончания ремонтных работ на электросетях.

Напомним, что сегодня оккупационные войска обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.

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