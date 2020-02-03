Действия России подрывают стабильность в регионе, - Столтенберг

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что последние действия России подрывают стабильность и безопасность, и усиливают непредсказуемость в европейском регионе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

При этом Столтенберг отметил, что проведение масштабных учений "Защитник Европы 2020" не направлено против конкретного государства.

"Они (учения - ред.) не направлены против какой-либо конкретной страны. Их цель - показать способность (США - ред.) быстро развернуть американские силы в Европе для защиты союзников альянса в случае необходимости. НАТО - оборонительный альянс, и учения носят оборонительный характер. Мы не ищем противостояния с Россией, но реальность на данный момент такова, что действия этой страны сказались на стабильности и безопасности", - заявил генсек НАТО.

Напомним, в ходе учений НАТО "Защитник Европы 2020" США осуществят передислокацию в Европу со своей территории контингент численностью 200 тыс. военнослужащих. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, это станет самым большим развертыванием американских войск в Европе со времен завершения "холодной войны".

Ранее РБК-Украина писало, что НАТО поможет странам Балтии и Польши в случае нападения России. Столтенберг отметил, что НАТО подает Москве "сильный сигнал", когда дислоцирует в Польше и странах Балтии своих военнослужащих.