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Столтенберг: США разместят в Европе наибольшее количество войск со времен "холодной войны"

Новости » Политика     22.01.2020 - 00:53
Столтенберг: США разместят в Европе наибольшее количество войск со времен "холодной войны"
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Украина)

Контингент развернут через несколько недель

США во время учений "Защитник Европы 2020" осуществят передислокацию в Европу со своей территории контингента численностью 200 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, это станет самым большим развертыванием американских войск в Европе со времен завершения "холодной войны".

"Через несколько недель мы будем иметь большие учения "Защитник Европы 2020", и во время этих учений США привлекут 200 тысяч войск, которые прибудут прямо из США в Европу. Это крупнейшее развертывание вооруженных сил США со времен завершения холодной войны. Вам может это нравиться или нет, но неверно говорить, что США оставляют Европу", - подчеркнул Столтенберг.

Он отметил, что более тесное сотрудничество между ЕС и НАТО означает также более тесное сотрудничество между Европой и Северной Америкой и усиления трансатлантических связей, несмотря на все существующие разногласия.

Напомним, ранее сообщалось, что НАТО поможет странам Балтии и Польши в случае нападения России. По словам главы альянса Йенса Столтенберга, НАТО подает Москве "сильный сигнал", когда дислоцирует в Польше и странах Балтии своих военнослужащих.

РБК-Украина писало, что в совместной декларации стран-членов НАТО от 4 декабря 2019 года определены две угрозы - это агрессивная деятельность России и международный терроризм.

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