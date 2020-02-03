Дії Росії підривають стабільність в регіоні, - Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Йенс Столтенберг заявив, що останні дії Росії підривають стабільність і безпеку, і посилюють непередбачуваність в європейському регіоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

При цьому Столтенберг зазначив, що проведення масштабних навчань "Захисник Європи 2020" не спрямоване проти конкретної держави.

"Вони (вчення ред.) не спрямовані проти будь-якої конкретної країни. Їх мета - показати здатність (США - ред.) швидко розгорнути американські сили в Європі для захисту союзників альянсу в разі необхідності. НАТО - це оборонний альянс, і навчання носять оборонний характер. Ми не шукаємо протистояння з Росією, але реальність на даний момент така, що дії цієї країни позначилися на стабільності і безпеки", - заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, в ході навчань НАТО "Захисник Європи 2020" США здійснять передислокацію в Європу зі своєї території контингент чисельністю 200 тис. військовослужбовців. За словами генсека НАТО Йенса Столтенберга, це стане найбільшим розгортання американських військ у Європі з часів завершення "холодної війни".

Раніше РБК-Україна писало, що НАТО допоможе країнам Балтії та Польщі в разі нападу Росії. Столтенберг зазначив, що НАТО подає Москві "сильний сигнал", коли дислокує в Польщі та країнах Балтії своїх військовослужбовців.