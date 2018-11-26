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Дії РФ в Азовському морі мають бути засуджені міжнародною спільнотою, - МЗС Латвії

Новини » Політика    26.11.2018 - 04:41
Дії РФ в Азовському морі мають бути засуджені міжнародною спільнотою, - МЗС Латвії
Фото: Едгар Рінкевич (flickr.com latvianmfa)

В МЗС Латвії заявили, що дії РФ є порушенням міжнародного права

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич звернувся до РФ з закликом зробити кроки для деескалації ситуації в Азовському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Рінкевича в Twitter.

Очільник МЗС Латвії повідомив, що слідкує за ситуацією в Азовському морі й вважає акти агресії РФ в Керченській протоці порушенням міжнародного права.

"Уважно спостерігаю за тривожними новинами в Азовському морі. Блокада морського судноплавства в Керченській протоці з боку Росії і напад на ВМФ України - явні порушення міжнародного права і мають бути засуджені міжнародною спільнотою", - заявив Рінкевич.

Також він додав, що влада РФ повинна зробити необхідні кроки для деескалації конфлікту.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Бундестагу засудили атаку Росії в Азовському морі. Росія не бажає вирішувати конфлікт за столом переговорів, заявив голова дипломатичного комітету Бундестагу.

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