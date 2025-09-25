Деяким українцям зупинили соцвиплати: хто має терміново пройти ідентифікацію

Кого це стосується

Фізичну ідентифікацію мають пройти:

особи, які не мають права на пенсію, та люди з інвалідністю;

одержувачі допомоги на догляд;

особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю.

Йдеться про громадян, які після 24 лютого 2022 року не подавали заяв про продовження виплат.

Як пройти ідентифікацію

ПФУ визначив кілька способів:

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду;

через електронну ідентифікацію в "Дії" з використанням "Дія.Підпису";

у форматі відеоконференції, зареєструвавшись на порталі електронних послуг ПФУ;

за кордоном - через дипломатичні установи України.

У ПФУ нагадали, що ті одержувачі, яким у вересні 2025 року вже припинили виплати, мають звернутися до територіального органу фонду із заявою та документами для відновлення чи продовження допомог.