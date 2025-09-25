Деяким українцям зупинили соцвиплати: хто має терміново пройти ідентифікацію

Одержувачам державних соціальних допомог, які проживали на територіях, де органи соцзахисту не могли проводити виплати після початку повномасштабного вторгнення, необхідно пройти фізичну ідентифікацію.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
Фізичну ідентифікацію мають пройти:
Йдеться про громадян, які після 24 лютого 2022 року не подавали заяв про продовження виплат.
ПФУ визначив кілька способів:
У ПФУ нагадали, що ті одержувачі, яким у вересні 2025 року вже припинили виплати, мають звернутися до територіального органу фонду із заявою та документами для відновлення чи продовження допомог.
Раніше РБК-Україна писало, що Мінсоцполітики пропонує перенести терміни ідентифікації одержувачів державних допомог. Замість 1 жовтня перевірку особи можна буде пройти до 1 листопада 2025 року. Це стосується малозабезпечених сімей, людей з інвалідністю, одиноких матерів та інших категорій. Рішення має запобігти затримкам і проблемам із виплатами.
Також ми розповідали про новий онлайн-сервіс Пенсійного фонду "Моя ідентифікація". Він дозволяє пенсіонерам у особистому кабінеті перевірити дату та спосіб проходження ідентифікації, щоб уникнути зупинки виплат. Сервіс доступний після авторизації на порталі ПФУ через КЕП, "Дія.Підпис" або ID.GOV.UA.