Общество Образование Деньги Изменения

Некоторым украинцам остановили соцвыплаты: кто должен срочно пройти идентификацию

Фото: В ПФУ объяснили, кому из получателей соцвыплат нужно пройти идентификацию (facebook.com/kogupfu)
Автор: Татьяна Веремеева

Получателям государственных социальных пособий, которые проживали на территориях, где органы соцзащиты не могли проводить выплаты после начала полномасштабного вторжения, необходимо пройти физическую идентификацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

Кого это касается

Физическую идентификацию должны пройти:

  • лица, не имеющие права на пенсию, и люди с инвалидностью;
  • получатели пособия по уходу;
  • лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью.

Речь идет о гражданах, которые после 24 февраля 2022 года не подавали заявлений о продлении выплат.

Как пройти идентификацию

ПФУ определил несколько способов:

  • лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда;
  • через электронную идентификацию в "Дії" с использованием "Дія.Підпису";
  • в формате видеоконференции, зарегистрировавшись на портале электронных услуг ПФУ;
  • за рубежом - через дипломатические учреждения Украины.

В ПФУ напомнили, что те получатели, которым в сентябре 2025 года уже прекратили выплаты, должны обратиться в территориальный орган фонда с заявлением и документами для восстановления или продления пособий.

Ранее РБК-Украина писало, что Минсоцполитики предлагает перенести сроки идентификации получателей государственных пособий. Вместо 1 октября проверку личности можно будет пройти до 1 ноября 2025 года. Это касается малообеспеченных семей, людей с инвалидностью, одиноких матерей и других категорий. Решение должно предотвратить задержки и проблемы с выплатами.

Также мы рассказывали о новом онлайн-сервисе Пенсионного фонда "Моя идентификация". Он позволяет пенсионерам в личном кабинете проверить дату и способ прохождения идентификации, чтобы избежать остановки выплат. Сервис доступен после авторизации на портале ПФУ через КЭП, "Дія.Підпис" или ID.GOV.UA.

Пенсионный фонд УкраиныМинистерство социальной политикиФинансы