Некоторым украинцам остановили соцвыплаты: кто должен срочно пройти идентификацию

Кого это касается

Физическую идентификацию должны пройти:

лица, не имеющие права на пенсию, и люди с инвалидностью;

получатели пособия по уходу;

лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью.

Речь идет о гражданах, которые после 24 февраля 2022 года не подавали заявлений о продлении выплат.

Как пройти идентификацию

ПФУ определил несколько способов:

лично в любом сервисном центре Пенсионного фонда;

через электронную идентификацию в "Дії" с использованием "Дія.Підпису";

в формате видеоконференции, зарегистрировавшись на портале электронных услуг ПФУ;

за рубежом - через дипломатические учреждения Украины.

В ПФУ напомнили, что те получатели, которым в сентябре 2025 года уже прекратили выплаты, должны обратиться в территориальный орган фонда с заявлением и документами для восстановления или продления пособий.