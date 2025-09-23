ua en ru
Вт, 23 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Отримувачам соцдопомог дадуть більше часу на ідентифікацію: кого це стосується

Україна, Вівторок 23 вересня 2025 09:04
UA EN RU
Отримувачам соцдопомог дадуть більше часу на ідентифікацію: кого це стосується Фото: Виплати соцдопомог продовжать без ідентифікації до 1 листопада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Мінсоцполітики розробило проєкт змін до порядку виплати окремих видів державної допомоги. Головна мета документа - перенесення строків ідентифікації отримувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт постанови Кабміну, розміщений на сайті міністерства.

Йдеться про допомогу людям, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям та іншим категоріям. Зараз перевірка особи є обов’язковою умовою для продовження виплат.

Чому потрібні зміни

Раніше постановами уряду було визначено, що ідентифікацію потрібно провести до 1 жовтня 2025 року. Для цього одержувачі мали особисто подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу.

Якщо процедуру не встигнути пройти, допомога нараховувалася б без її фактичної виплати. Це могло б призвести до проблем із фінансовою підтримкою соціально вразливих груп.

Нова дата для ідентифікації

Через значний обсяг робіт і технічні складнощі уряд запропонував перенести строки. Ідентифікацію отримувачів планують проводити до 1 листопада 2025 року.

Таким чином, одержувачі отримають додатковий час, щоб підтвердити документи. Це дозволить уникнути звуження їхніх прав та збоїв у виплатах.

Які документи змінюють

Проєктом передбачено внесення змін одразу до кількох постанов Кабінету Міністрів. Це акти від 7 березня 2022 року №214 і №215, а також від 11 червня 2025 року №695, від 23 червня 2025 року №766 та від 25 червня 2025 року №765.

Набрання чинності пункту 4 постанови №765 пропонується встановити з 1 листопада 2025 року. Це означає, що нові правила почнуть діяти саме з цієї дати.

Нагадаємо, в Україні планують удосконалити обмін даними між банками та Пенсійним фондом для виплати пенсій та соцдопомог.

Раніше Кабінет міністрів змінив Порядок виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство соціальної політики Пенсійний фонд України
Новини
РФ вдарила дронами по об'єкту інфраструктури на Кіровоградщині: що відомо
РФ вдарила дронами по об'єкту інфраструктури на Кіровоградщині: що відомо
Аналітика
Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує
Роман Коткореспондент РБК-Україна Чому країни Заходу почали визнавати незалежність Палестини і чим це загрожує