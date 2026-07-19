Деяким українцям виплачують пенсію розміром в 60% від зарплати: хто має на неї право

Деякі українці можуть розраховувати на пенсію у розмірі 60% від зарплати, тоді як більшість отримують лише близько 30% доходу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Пенсійного фонду.
У Пенсійному фонді пояснили, що на особливий розрахунок пенсії можуть розраховувати громадяни, які працювали на державній службі. Таке право передбачене законом "Про держслужбу" від 10 грудня 2015 року № 889, а порядок нарахування виплат прописаний у законі "Про загальнообов'язкове держпенсійне страхування".
Пенсію держслужбовцям призначають з дня звернення людини, але не раніше появи права на неї. Розмір виплати становить 60% від суми зарплати, до якої входять усі види оплати праці, з яких сплачували внески на загальнообов'язкове державне соцстрахування.
Якщо на момент оформлення пенсії людина вже не працювала держслужбовцем, виплату розрахують за зарплатою чинного працівника аналогічної посади та рангу на останньому місці служби. До розрахунку також додадуть усі види оплати праці, з яких сплачені внески до Пенсійного фонду.
У фонді нагадали, що держслужбовцям, які оформили пенсію раніше, її нараховували інакше - у розмірі 90% від зарплати. Тому ті, хто виходить на пенсію зараз, отримують за законом на 30% менше, ніж їхні колеги, які оформили виплати раніше.
Пенсію для держслужбовців призначають, якщо станом на 1 травня 2016 року людина відповідала одній з таких умов:
Виплати призначають також за умови, що людина має страховий стаж, необхідний для мінімальної пенсії за віком, та потрібний стаж державної служби:
До зарплати держслужбовця, яку враховують під час розрахунку пенсії, входять як сталі, так і змінні виплати:
Надбавки за ранг державного службовця виплачують у таких розмірах:
Раніше в Україні обговорювали, чи можна відкласти вихід на пенсію та як це вплине на розмір майбутніх виплат. Йшлося про те, за яких умов пізніший вихід на пенсію може бути вигідним для громадянина.
Тим часом РБК-Україна також повідомлялj, хто може втратити право на субсидію у 2026 році. У матеріалі пояснили, які категорії українців ризикують залишитися без цієї державної допомоги.
Крім того, раніше йшлося про те, що деякі українці можуть отримати одразу кілька виплат від держави. Наголошувалося, які категорії громадян підпадають під таку можливість.