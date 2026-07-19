Деяким українцям виплачують пенсію розміром в 60% від зарплати: хто має на неї право

Кому нараховують пенсію у розмірі 60% від зарплати

У Пенсійному фонді пояснили, що на особливий розрахунок пенсії можуть розраховувати громадяни, які працювали на державній службі. Таке право передбачене законом "Про держслужбу" від 10 грудня 2015 року № 889, а порядок нарахування виплат прописаний у законі "Про загальнообов'язкове держпенсійне страхування".

Пенсію держслужбовцям призначають з дня звернення людини, але не раніше появи права на неї. Розмір виплати становить 60% від суми зарплати, до якої входять усі види оплати праці, з яких сплачували внески на загальнообов'язкове державне соцстрахування.

Якщо на момент оформлення пенсії людина вже не працювала держслужбовцем, виплату розрахують за зарплатою чинного працівника аналогічної посади та рангу на останньому місці служби. До розрахунку також додадуть усі види оплати праці, з яких сплачені внески до Пенсійного фонду.

У фонді нагадали, що держслужбовцям, які оформили пенсію раніше, її нараховували інакше - у розмірі 90% від зарплати. Тому ті, хто виходить на пенсію зараз, отримують за законом на 30% менше, ніж їхні колеги, які оформили виплати раніше.

На яких умовах призначають пенсію держслужбовцям

Пенсію для держслужбовців призначають, якщо станом на 1 травня 2016 року людина відповідала одній з таких умов:

мала щонайменше 10 років страхового стажу на посадах відповідних категорій держслужби, визначених законом № 3723, і на зазначену дату обіймала посаду державного службовця;

мала щонайменше 20 років страхового стажу на посадах державної служби, незалежно від того, чи працювала на цій посаді станом на 1 травня 2016 року.

Виплати призначають також за умови, що людина має страховий стаж, необхідний для мінімальної пенсії за віком, та потрібний стаж державної служби:

чоловікам віком понад 62 роки;

жінкам, які досягли пенсійного віку згідно зі статтею 26 закону "Про загальнообов'язкове держпенсійне страхування".

До зарплати держслужбовця, яку враховують під час розрахунку пенсії, входять як сталі, так і змінні виплати:

посадовий оклад;

надбавка за ранг;

надбавка за вислугу років;

місячна або квартальна премія;

компенсація за додаткове навантаження чи вакантну посаду;

допомога під час оплачуваної відпустки;

матеріальна допомога на соціально-побутові питання;

інші доплати, передбачені законодавством.

Надбавки за ранг державного службовця виплачують у таких розмірах: