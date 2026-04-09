Деяким дітям з інвалідністю виплатять 6500 гривень: хто може отримати гроші та які умови

Декому з дітей з інвалідністю в Україні виплатять грошову допомогу у розмірі 6500 гривень. Однак претендувати на державну підтримку можуть не всі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Українцям розповіли, що Кабінет міністрів підтримав постанову щодо розподілу коштів з рахунка для надання гуманітарної та іншої допомоги цивільному населенню в умовах воєнного стану в Україні.
Йдеться про надання одноразової виплати у розмірі 6,5 тисяч гривень для дітей з інвалідністю підгрупи А - у дев'яти прифронтових областях України:
Уточнюється, що раніше міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін підписав відповідний Меморандум із головою представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей Демулен.
"Очікується, що допомогу отримають близько 9 тисяч дітей в зазначених регіонах", - наголосили в міністерстві.
Списки отримувачів, за інформацією Мінсоцполітики, формуються на основі даних Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.
"Пенсійний фонд України після перевірки даних, зазначених у списках, повідомляє отримувачів про право на отримання такої допомоги", - пояснили громадянам.
Уточнюється, що повідомлення надходить у "Дії" (за наявності встановленого мобільного додатка).
У разі неможливості повідомлення отримувачів через "Дію", ПФУ інформує громадян:
"Про можливість та строки звернення до сервісних центрів", - уточнили у міністерстві.
Наголошується при цьому на важливому нюансі: "Виплата надається лише тим, хто не отримав одноразову допомогу в опалювальному сезоні 2025/2026 програми "Зимова підтримка".
У Мінсоцполітики повідомили, що одноразова допомога у розміні 6500 гривень виплачується одному із законних представників дитини - який отримує державну соціальну допомогу на дитину з інвалідністю підгрупи А.
Отже, важливо розуміти, що ці кошти:
"Родина може використати їх на будь-які потреби дитини", - підсумували у міністерстві.
