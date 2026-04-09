Некоторым детям с инвалидностью выплатят 6500 гривен: кто может получить деньги и какие условия

15:10 09.04.2026 Чт
3 мин
Единовременную помощь получат тысячи детей, но есть и ограничения
aimg Ирина Костенко
Некоторые семьи получат дополнительные деньги на нужды ребенка (фото иллюстративное: Getty Images)

Некоторым из детей с инвалидностью в Украине выплатят денежную помощь в размере 6500 гривен. Однако претендовать на государственную поддержку могут не все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Кто именно имеет право на такую выплату

Украинцам рассказали, что Кабинет министров поддержал постановление о распределении средств со счета для оказания гуманитарной и другой помощи гражданскому населению в условиях военного положения в Украине.

Речь идет о предоставлении единовременной выплаты в размере 6,5 тысяч гривен для детей с инвалидностью подгруппы А - в девяти прифронтовых областях Украины:

  • Черниговской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Сумской;
  • Запорожской.

Уточняется, что ранее министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин подписал соответствующий Меморандум с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей Демулен.

"Ожидается, что помощь получат около 9 тысяч детей в указанных регионах", - подчеркнули в министерстве.

Дети с инвалидностью подгруппы А получат единовременное пособие 6500 гривен (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Как формируются списки получателей

Списки получателей, по информации Минсоцполитики, формируются на основе данных Единой информационной системы социальной сферы.

"Пенсионный фонд Украины после проверки данных, указанных в списках, сообщает получателям о праве на получение такой помощи", - объяснили гражданам.

Уточняется, что сообщение поступает в "Дія" (при наличии установленного мобильного приложения).

В случае невозможности уведомления получателей через "Дію", ПФУ информирует граждан:

  • либо средствами мобильной связи;
  • либо в электронной форме.

"О возможности и сроках обращения в сервисные центры", - уточнили в министерстве.

Подчеркивается при этом важный нюанс: "Выплата предоставляется только тем, кто не получил единовременное пособие в отопительном сезоне 2025/2026 программы "Зимняя поддержка".

Кому и как выплатят "детскую" помощь

В Минсоцполитики сообщили, что единовременное пособие в размере 6500 гривен выплачивается одному из законных представителей ребенка - который получает государственную социальную помощь на ребенка с инвалидностью подгруппы А.

Следовательно, важно понимать, что эти средства:

  • зачисляются на банковский счет, на который уже поступают социальные выплаты;
  • предоставляются в безналичной форме.

"Семья может использовать их на любые нужды ребенка", - подытожили в министерстве.

