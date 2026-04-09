Некоторым детям с инвалидностью выплатят 6500 гривен: кто может получить деньги и какие условия

Некоторым из детей с инвалидностью в Украине выплатят денежную помощь в размере 6500 гривен. Однако претендовать на государственную поддержку могут не все.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.
Украинцам рассказали, что Кабинет министров поддержал постановление о распределении средств со счета для оказания гуманитарной и другой помощи гражданскому населению в условиях военного положения в Украине.
Речь идет о предоставлении единовременной выплаты в размере 6,5 тысяч гривен для детей с инвалидностью подгруппы А - в девяти прифронтовых областях Украины:
Уточняется, что ранее министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин подписал соответствующий Меморандум с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей Демулен.
"Ожидается, что помощь получат около 9 тысяч детей в указанных регионах", - подчеркнули в министерстве.
Списки получателей, по информации Минсоцполитики, формируются на основе данных Единой информационной системы социальной сферы.
"Пенсионный фонд Украины после проверки данных, указанных в списках, сообщает получателям о праве на получение такой помощи", - объяснили гражданам.
Уточняется, что сообщение поступает в "Дія" (при наличии установленного мобильного приложения).
В случае невозможности уведомления получателей через "Дію", ПФУ информирует граждан:
"О возможности и сроках обращения в сервисные центры", - уточнили в министерстве.
Подчеркивается при этом важный нюанс: "Выплата предоставляется только тем, кто не получил единовременное пособие в отопительном сезоне 2025/2026 программы "Зимняя поддержка".
В Минсоцполитики сообщили, что единовременное пособие в размере 6500 гривен выплачивается одному из законных представителей ребенка - который получает государственную социальную помощь на ребенка с инвалидностью подгруппы А.
Следовательно, важно понимать, что эти средства:
"Семья может использовать их на любые нужды ребенка", - подытожили в министерстве.
