ua en ru
Чт, 09 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

Некоторым детям с инвалидностью выплатят 6500 гривен: кто может получить деньги и какие условия

15:10 09.04.2026 Чт
3 мин
Единовременную помощь получат тысячи детей, но есть и ограничения
aimg Ирина Костенко
Некоторые семьи получат дополнительные деньги на нужды ребенка (фото иллюстративное: Getty Images)

Некоторым из детей с инвалидностью в Украине выплатят денежную помощь в размере 6500 гривен. Однако претендовать на государственную поддержку могут не все.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики, семьи и единства Украины.

Читайте также: От беременности до школы: как выросли "детские" выплаты в Украине в 2026 году и где их оформить

Кто именно имеет право на такую выплату

Украинцам рассказали, что Кабинет министров поддержал постановление о распределении средств со счета для оказания гуманитарной и другой помощи гражданскому населению в условиях военного положения в Украине.

Речь идет о предоставлении единовременной выплаты в размере 6,5 тысяч гривен для детей с инвалидностью подгруппы А - в девяти прифронтовых областях Украины:

  • Черниговской;
  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Харьковской;
  • Херсонской;
  • Николаевской;
  • Одесской;
  • Сумской;
  • Запорожской.

Уточняется, что ранее министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин подписал соответствующий Меморандум с главой представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей Демулен.

"Ожидается, что помощь получат около 9 тысяч детей в указанных регионах", - подчеркнули в министерстве.

Некоторым детям с инвалидностью выплатят 6500 гривен: кто может получить деньги и какие условияДети с инвалидностью подгруппы А получат единовременное пособие 6500 гривен (инфографика: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Как формируются списки получателей

Списки получателей, по информации Минсоцполитики, формируются на основе данных Единой информационной системы социальной сферы.

"Пенсионный фонд Украины после проверки данных, указанных в списках, сообщает получателям о праве на получение такой помощи", - объяснили гражданам.

Уточняется, что сообщение поступает в "Дія" (при наличии установленного мобильного приложения).

В случае невозможности уведомления получателей через "Дію", ПФУ информирует граждан:

  • либо средствами мобильной связи;
  • либо в электронной форме.

"О возможности и сроках обращения в сервисные центры", - уточнили в министерстве.

Подчеркивается при этом важный нюанс: "Выплата предоставляется только тем, кто не получил единовременное пособие в отопительном сезоне 2025/2026 программы "Зимняя поддержка".

Кому и как выплатят "детскую" помощь

В Минсоцполитики сообщили, что единовременное пособие в размере 6500 гривен выплачивается одному из законных представителей ребенка - который получает государственную социальную помощь на ребенка с инвалидностью подгруппы А.

Следовательно, важно понимать, что эти средства:

  • зачисляются на банковский счет, на который уже поступают социальные выплаты;
  • предоставляются в безналичной форме.

"Семья может использовать их на любые нужды ребенка", - подытожили в министерстве.

Напомним, ранее мы рассказывали, как в Украине усовершенствовали механизм оформления и получения "детских" выплат.

Кроме того, мы объясняли, где можно открыть спецсчет, чтобы получить "детские" выплаты по программе "еЯсла" и по уходу за ребенком до 1 года.

Читайте также, как быстро записаться в сервисный центр ПФУ онлайн.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Кабинет Министров Украины Пенсионный фонд Украины Министерство социальной политики Денежные переводы Дия Выплаты на ребенка Выплаты
Новости
Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину
Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой