Які предмети обов’язково доведеться вивчати старшокласникам в Україні: повний перелік
З 2027 року в Україні стартує реформа освіти, яка передбачає профільне навчання у старшій школі. Учні зможуть обирати профіль навчання та поглиблено вивчати обрані предмети й курси. Однак для всіх школярів залишаться обов’язкові дисципліни, які охоплюють основні освітні галузі.
Які предмети будуть обов’язковими, РБК-Україна розповідає із посиланням на Міністерство освіти і науки України.
Обов’язкові предмети для старшокласників
У 10 класі, який стане адаптаційним, старшокласники вивчатимуть обов’язкові предмети:
- мовно-літературна галузь: українська мова, літератури, іноземні мови
- математика: інтегрований курс математики або окремо алгебра та геометрія
- природничі науки: інтегрований природничий курс або фізика, хімія, біологія, географія
- історія та громадянська освіта
- інформатика
- фізична культура
- соціальне та здоров’язбереження: курси про добробут і здоров’я
- мистецтво: музика, живопис
- технології: промисловий дизайн, технологічні дисципліни
Вибіркові предмети для учнів старших класів
У старших класах (11–12) акцент зміститься на вибіркові предмети відповідно до обраного профілю, а кількість обов’язкових курсів зменшиться.
Профільне навчання складатиметься з трьох рівнів:
- Вибір профілю навчання – поглиблене вивчення предметів і курсів обраного напряму.
- Вибір предметів у межах профілю – індивідуалізація навчання за обраною спеціалізацією.
- Вибір предметів поза профілем – для врахування додаткових інтересів учнівства.
Для навчання будуть запропоновані десятки профілів, згрупованих у три тематичні напрями:
- Мовно-літературний: українська мова й література, іноземні мови тощо.
- STEM: природничі науки, ІТ, математика.
- Суспільно-гуманітарний: історія, правознавство, соціологія, психологія.
Зазначимо, ці зміни є складовою реформи профільної освіти, раніше презентованої Міністерством освіти і науки України. Реформа також включає створення академічних ліцеїв, які розширять можливості вибору предметів, зокрема для учнів у сільській місцевості та невеликих містах. Для підтримки школярів у виборі профілю навчання у школах працюватимуть кар’єрні радники.
Нагадаємо, відповідно до нових змін, з 2027 року українські школярі навчатимуться 12 років. Перший випуск учнів, які здобуватимуть освіту за цією системою, запланований на 2030 рік. МОН планує розпочати пілотування реформи у вересні 2025 року. Цей етап триватиме до липня 2027 року.
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