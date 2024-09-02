У деяких районах Покровська будують лінії оборони для вуличних боїв, - МВА

"До вуличних боїв ще у нас декілька ліній оборони збудовано вже. Ми разом, спільно з обласною військовою адміністрацією, нашими громадами, військовими інженерами цей процес розпочали ще у 2022 році в березні або у квітні", - розповів Добряк.

За його словами, за кожним містом у Донецькій області закріплена бойова бригада, яка контролює план оборони міста і побудову укріплень.

Начальник МВА додав, що місцева влада отримала завдання на побудову укріплень у деяких районах міста і працює над цим.

"Нашими зусиллями за допомогою комунальників, за допомогою шахтарів, за допомогою ДФТГ побудовано вже те, що було потрібно. Ми отримали завдання на внутрішньоквартальні речі (укріплення - ред.) не по всьому місту, а за певними напрямками, скажімо так. Входимо ще в таку роботу, і робота не припиняється", - зазначив Добряк.