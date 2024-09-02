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В некоторых районах Покровска строят линии обороны для уличных боев, - ГВА

Иллюстративное фото: украинский военный в Покровске (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В некоторых районах города Покровск Донецкой области строят линии обороны для уличных боев. Их начали возводить еще в 2022 году под контролем военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Покровской городской военной администрации Сергея Добряка в эфире Радио Свобода.

"До уличных боев еще у нас несколько линий обороны уже построено. Мы вместе, совместно с областной военной администрацией, нашими общинами, военными инженерами этот процесс начали еще в 2022 году в марте или в апреле", - рассказал Добряк.

По его словам, за каждым городом в Донецкой области закреплена боевая бригада, контролирующая план обороны города и строительство укреплений.

Начальник МВА добавил, что местные власти получили задачу на построение укреплений в некоторых районах города и работают над этим.

"Нашими усилиями с помощью коммунальщиков, с помощью шахтеров, с помощью ДФТГ построено уже то, что было нужно. Мы получили задание на внутриквартальные вещи (укрепления - ред.) не по всему городу, а по определенным направлениям, скажем так. Входим еще в такую работу и работа не прекращается", - отметил Добряк.

Ситуация на Покровском направлении

Напомним, российские войска продолжают наступление в районе Покровска Донецкой области. В последние месяцы это направление является самым тяжелым участком фронта.

Ранее сообщалось, что российские захватчики находятся на расстоянии в 11 км от Покровска. Поэтому местные власти призывают жителей срочно эвакуироваться.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на Покровском направлении россияне активно используют свое преимущество в живой силе и военной технике, в частности, артиллерию и авиацию. Каждый день там происходит более 50 боевых столкновений, а россияне теряют до 300 солдат.

К тому же, недавно президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ дополнительно усилят Покровское направление из-за обострения ситуации на этом участке фронта.

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