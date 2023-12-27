ua en ru
Ср, 27 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В некоторых районах Херсона перебои с электричеством и мобильной связью из-за обстрелов РФ

Херсон, Среда 27 декабря 2023 09:47
UA EN RU
В некоторых районах Херсона перебои с электричеством и мобильной связью из-за обстрелов РФ Фото: в некоторых районах Херсона перебои с электричеством и мобильной связью из-за обстрелов РФ (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате российских обстрелов в некоторых районах Херсона наблюдаются перебои с электричеством и мобильной связью

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

"В настоящее время в некоторых районах Херсона есть перебои с электричеством и мобильной связью", - написал Мрочко.

Он также сообщил, что за прошедшие сутки российские войска 36 раз обстреляли населенные пункты Херсонского городского территориального общества и использовали для этого 154 снаряда.

"В очередной раз община была атакована дронами. Также велся огонь из РСЗО с временно оккупированного левого берега. Били по жилым кварталам города Херсона", - добавил начальник МВА.

Поражения зафиксированы в Херсоне, Садовом, Антоновке, Камышанах, Зеленовке и Приднепровском.

В результате российских вражеских обстрелов за прошедшие сутки семь человек получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщили в Минэнерго, в результате массированного вражеского обстрела в Херсоне обесточено 93,7 тысячи потребителей, всего в городе без электроснабжения - 98,4 тысячи клиентов.

Также пострадал соседний населенный пункт, где отключены 1,7 тысячи абонентов. В области без напряжения 46 населенных пунктов - 28,2 тысяч точек учета.

Атаки РФ по Херсону

Поскольку россияне контролируют левый берег Херсона, то они продолжают обстреливать город с артиллерии и управляемых авиационных бомб.

Вчера российские войска ударили по эвакуационному поезду в Херсоне. Ранены несколько сотрудников УЗ, поврежден вокзал и подвижной состав. Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Вечером 26 декабря стало известно об трех раненых мирных жителях во время обстрела Херсона. Один из них в тяжелом состоянии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Электроэнергия Война России против Украины
NEWS
Ночная атака "Шахедов" по Украине: в Генштабе назвали количество cбитых дронов врага
Ночная атака "Шахедов" по Украине: в Генштабе назвали количество cбитых дронов врага
DAILY
Больше налогов, меньше доходов. Какой может быть экономика военного времени и что она даст стране
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Больше налогов, меньше доходов. Какой может быть экономика военного времени и что она даст стране