У деяких областях України вночі очікуються сильні заморозки: прогноз погоди на завтра

У деяких регіонах України вже завтра, 10 жовтня, прогнозують сильні заморозки вночі. При цьому вдень температура сягатиме 12 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Завтра в Україні мінлива хмарність.
Опади не передбачаються, тільки у північно-східних областях та Криму вдень можливий невеликий дощ.
Температура вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; у західних, Житомирській та Вінницькій областях сильні заморозки в повітрі 0-3°, температура вдень 7-12° тепла. В Одеській області та в Криму вночі 6-11°, вдень 11-16°.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с.
У столиці та області мінлива хмарність, без опадів.
Температура у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 9-11°, в області вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°; температура вдень 7-12° тепла.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Зазначимо, що у Києві розпочалася метеорологічна осінь 2 жовтня - на два тижні пізніше за кліматичну норму. Середньодобова температура повітря цього дня опустилась нижче 15 градусів.
При цьому зазначимо, що сьогодні у Карпатах вдарив мороз. Температура повітря опустилась до -6 градусів.
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