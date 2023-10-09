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В некоторых областях Украины ночью ожидаются сильные заморозки: прогноз погоды на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоды на завтра (Виталий Носач, РБК-Украина).
Автор: Елизавета Драбкина

В некоторых регионах Украины уже завтра, 10 октября, прогнозируют сильные заморозки ночью. При этом днем температура поднимется до 12 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Завтра в Украине переменная облачность.

Осадки не ожидаются, только в северо-восточных областях и в Крыму днем возможен небольшой дождь.

Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности грунта заморозка 0-5°; в западных, Житомирской и Винницкой областях сильные заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 7-12° тепла. В Одесской области и Крыму ночью 6-11°, днем 11-16°.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Погода в Киеве

В столице и области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 3-5 градусов, днем 9-11 градусов.

Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Осень в Украине

Отметим, что в Киеве началась метеорологическая осень 2 октября - на две недели позже климатической нормы. Среднесуточная температура воздуха в этот день опустилась ниже 15 градусов.

При этом отметим, что сегодня в Карпатах ударил мороз. Температура воздуха опустилась до -6 градусов.

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