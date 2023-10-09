Осінь прийшла в Київ на два тижні пізніше за кліматичну норму

Метеорологічна осінь розпочалася в Києві 2 жовтня. Середньодобова температура повітря цього дня знизилась нижче 15 градусів тепла і дорівнювала 13,9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Як зазначається в повідомленні, осінь прийшла на два тижні пізніше за кліматичну норму.

Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році - 25 серпня, а найпізніше - 15 жовтня у 2020 році.

Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 13 травня, закінчилось 1 жовтня і загалом тривало 142 дні. Найдовшим літо було у 2012 році - 166 днів, а найкоротшим у 1990 році - 88 днів, розповіли в обсерваторії.