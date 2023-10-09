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Прийшла зима? У Карпатах вдарив мороз

Карпати, Понеділок 09 жовтня 2023 10:58
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Прийшла зима? У Карпатах вдарив мороз Фото: у Карпатах вдарив мороз 9 жовтня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У понеділок, 9 жовтня, у Карпатах вдарив мороз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"Станом на 09:00, 09.10.2023 на горі Піп Іван Чорногірський ясно, температура повітря -6°С, вітер західний 7 м/с", - йдеться в повідомленні.

Погода в Україні сьогодні

Погода в Україні 9 жовтня буде переважно без дощів, лише кілька областей накриють дрібні опади. Однак сьогодні слід очікувати на осіннє похолодання. Зокрема, мешканців Києва попередили про сильні пориви вітру та дали поради на такий випадок.

При цьому кліматологи заспокоюють: метеорологічна осінь розпочалася у Києві 2 жовтня. Середня добова температура повітря у цей день знизилася нижче 15 градусів тепла та дорівнювала 13,9 градуса.

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