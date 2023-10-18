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У деяких областях дощитиме, а вранці можливий туман: прогноз погоди на завтра

Середа 18 жовтня 2023 13:55
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У деяких областях дощитиме, а вранці можливий туман: прогноз погоди на завтра Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У четвер, 19 жовтня, в Україні трохи потепліє. При цьому у деяких регіонах можливі невеликі дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Завтра в Україні мінлива хмарність.

Вночі на північному сході, вдень у західних областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів. У західних областях вночі та вранці місцями туман.

Температура вночі на рівні 0-5° тепла, вдень 9-14°. На півдні вночі 3-8°, вдень 13-18°.

Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с.

У деяких областях дощитиме, а вранці можливий туман: прогноз погоди на завтра

Погода у Києві

У столиці та області мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 11-13°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 9-14°.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

У деяких областях дощитиме, а вранці можливий туман: прогноз погоди на завтра

Нагадаємо, метеорологічна осінь у Києві розпочалася 2 жовтня, коли середньодобова температура повітря опустилась нижче 15 градусів. При цьому вона прийшла на два тижні пізніше за кліматичну норму.

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