В некоторых областях дождь, а утром возможен туман: прогноз погоды на завтра
В четверг, 19 октября, в Украине немного потеплеет. При этом в некоторых регионах возможны небольшие дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Завтра в Украине переменная облачность.
Ночью на северо-востоке, днем в западных областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков. В западных областях ночью и утром местами туман.
Температура ночью на уровне 0-5° тепла, днем 9-14°. На юге ночью 3-8°, днем 13-18°.
Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Погода в Киеве
В столице и области переменная облачность, без осадков.
Температура в Киеве ночью 2-4° тепла, днем 11-13°; по области ночью 0-5° тепла, днем 9-14°.
Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Напомним, метеорологическая осень в Киеве началась 2 октября, когда среднесуточная температура воздуха опустилась ниже 15 градусов. При этом она пришла на две недели позже климатической нормы.
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