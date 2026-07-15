Деякі українці можуть отримати одразу 10 пенсій: хто має право

Деякі українці під час оформлення пенсії можуть отримати не щомісячну виплату, а одразу суму в розмірі десяти пенсій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.
Одноразову грошову допомогу можуть отримати не всі українці, а лише окрема категорія працівників.
Йдеться про фахівців державних або комунальних закладів освіти, охорони здоров'я та соціального захисту. Їхня робота пов'язана з підвищеним психоемоційним і соціальним навантаженням.
Право на виплату мають особи, чиї посади включені до спеціального переліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 909 від 4 листопада 1993 року. Документ визначає перелік професій у сферах освіти, медицини та соцзахисту, стаж на яких зараховується до вислуги років.
У Пенсійному фонді пояснили, що виплата (яка дорівнює десяти місячним пенсіям) призначається лише за одночасного виконання чотирьох умов. Якщо не виконано хоча б одну з них, у допомозі відмовлять.
Що потрібно:
Якщо майбутній пенсіонер відповідає всім умовам, територіальні органи Пенсійного фонду призначають допомогу автоматично - разом з оформленням першої пенсії за віком.
Підставою для цього є пункт 7-1 Прикінцевих положень Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Суму розраховують індивідуально: розмір призначеної пенсії множать на десять.
Нагадаємо, відкласти оформлення пенсії й продовжити офіційно працювати може бути також вигідно - розмір майбутньої пенсії за такої відстрочки зростає на 0,5-0,75% за кожен повний місяць.
Наприклад, при відстрочці на 48 місяців розрахункова пенсія може збільшитися на 24%.
Нагадаємо, громадяни, які не мають права на пенсію, можуть претендувати на державну соціальну допомогу.
Її розмір залежить від категорії отримувача та статусу малозабезпеченої особи, а людям від 65 років таку допомогу призначають довічно.