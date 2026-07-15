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Некоторые украинцы могут получить сразу 10 пенсий: кто имеет право

06:30 15.07.2026 Ср
2 мин
Есть 4 условия для получения помощи
aimg Елена Чупровская
Фото: некоторым пенсионерам могут выплатить пособие в 10-кратном размере пенсии (Getty Images)

Некоторые украинцы при оформлении пенсии могут получить не ежемесячную выплату, а сразу сумму в размере десяти пенсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право на единовременную выплату

Единовременное пособие могут получить не все украинцы, а лишь отдельная категория работников.

Речь идет о специалистах государственных или коммунальных учебных заведений, здравоохранения и социальной защиты. Их работа связана с повышенной психоэмоциональной и социальной нагрузкой.

Право на выплату имеют лица, чьи должности включены в специальный перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины № 909 от 4 ноября 1993 года. Документ определяет перечень профессий в сферах образования, медицины и соцзащиты, стаж на которых засчитывается в выслугу лет.

Четыре условия для получения помощи

В Пенсионном фонде объяснили, что выплата (равная десяти месячным пенсиям) назначается только при одновременном выполнении четырех условий. Если не выполнена хотя бы одна из них, в помощи откажут.

Что нужно:

  1. в день достижения пенсионного возраста человек должен официально работать в государственном или коммунальном учреждении;
  2. должность должна соответствовать перечню из постановления КМУ №909;
  3. требуется специальный стаж на этих должностях - не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин;
  4. человек раньше не получал никакой пенсионной выплаты, в том числе по инвалидности или выслуге лет.

Юридическое основание и размер выплаты

Если будущий пенсионер отвечает всем условиям, территориальные органы Пенсионного фонда назначают помощь автоматически - вместе с оформлением первой пенсии по возрасту.

Основанием для этого является пункт 7-1 Заключительных положений Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Сумму рассчитывают индивидуально: размер назначенной пенсии умножается на десять.

Напомним, отложить оформление пенсии и продолжить официально работать может быть также выгодно - размер будущей пенсии при такой отсрочке растет на 0,5-0,75% за каждый полный месяц.

К примеру, при отсрочке на 48 месяцев расчетная пенсия может увеличиться на 24%.

Напомним, граждане, не имеющие права на пенсию, могут претендовать на государственную социальную помощь.

Ее размер зависит от категории получателя и статуса малоимущего лица, а людям от 65 лет такую помощь назначают пожизненно.

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