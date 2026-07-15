Некоторые украинцы могут получить сразу 10 пенсий: кто имеет право

Некоторые украинцы при оформлении пенсии могут получить не ежемесячную выплату, а сразу сумму в размере десяти пенсий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Единовременное пособие могут получить не все украинцы, а лишь отдельная категория работников.
Речь идет о специалистах государственных или коммунальных учебных заведений, здравоохранения и социальной защиты. Их работа связана с повышенной психоэмоциональной и социальной нагрузкой.
Право на выплату имеют лица, чьи должности включены в специальный перечень, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины № 909 от 4 ноября 1993 года. Документ определяет перечень профессий в сферах образования, медицины и соцзащиты, стаж на которых засчитывается в выслугу лет.
В Пенсионном фонде объяснили, что выплата (равная десяти месячным пенсиям) назначается только при одновременном выполнении четырех условий. Если не выполнена хотя бы одна из них, в помощи откажут.
Что нужно:
Если будущий пенсионер отвечает всем условиям, территориальные органы Пенсионного фонда назначают помощь автоматически - вместе с оформлением первой пенсии по возрасту.
Основанием для этого является пункт 7-1 Заключительных положений Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Сумму рассчитывают индивидуально: размер назначенной пенсии умножается на десять.
Напомним, отложить оформление пенсии и продолжить официально работать может быть также выгодно - размер будущей пенсии при такой отсрочке растет на 0,5-0,75% за каждый полный месяц.
К примеру, при отсрочке на 48 месяцев расчетная пенсия может увеличиться на 24%.
Напомним, граждане, не имеющие права на пенсию, могут претендовать на государственную социальную помощь.
Ее размер зависит от категории получателя и статуса малоимущего лица, а людям от 65 лет такую помощь назначают пожизненно.