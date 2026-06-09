Некоторые украинцы могут получить дополнительную единовременную выплату к пенсии

Часть украинцев при выходе на пенсию может получить не только ежемесячные выплаты, но и дополнительную единовременную денежную помощь от государства.

С августа 2026 года в страховой стаж будут засчитывать периоды работы, за которые работодатель не уплатил ЕСВ - если зарплата была официально начислена и подана в отчетности. Это позволит не терять стаж, но на размер выплат такие периоды не повлияют.