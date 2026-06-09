Некоторые украинцы могут получить дополнительную единовременную выплату к пенсии
06:46 09.06.2026 Вт
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Кто и при каких четырех условиях имеет право?
Фото: получить выплату можно только в случае выполнения всех условий (facebook.com/kogupfu)
Часть украинцев при выходе на пенсию может получить не только ежемесячные выплаты, но и дополнительную единовременную денежную помощь от государства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.
Кто имеет право
На единовременное пособие могут претендовать работники трех сфер:
- учебных заведений;
- здравоохранения;
- социальной защиты населения.
Четыре обязательных условия
Получить выплату можно только при одновременном выполнении всех условий:
- на день достижения пенсионного возраста человек находился в трудовых отношениях в государственном или коммунальном учреждении;
- занимал должность из перечня, дающего право на пенсию по выслуге лет (постановление КМУ №909 от 1993 года);
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- имеет необходимый страховой стаж на этих должностях: для мужчин - 35 лет, для женщин - 30 лет;
- до момента обращения не получала ни одного вида пенсии.
С августа 2026 года в страховой стаж будут засчитывать периоды работы, за которые работодатель не уплатил ЕСВ - если зарплата была официально начислена и подана в отчетности. Это позволит не терять стаж, но на размер выплат такие периоды не повлияют.