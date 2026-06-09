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Некоторые украинцы могут получить дополнительную единовременную выплату к пенсии

06:46 09.06.2026 Вт
1 мин
Кто и при каких четырех условиях имеет право?
aimg Екатерина Коваль
Некоторые украинцы могут получить дополнительную единовременную выплату к пенсии Фото: получить выплату можно только в случае выполнения всех условий (facebook.com/kogupfu)
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Часть украинцев при выходе на пенсию может получить не только ежемесячные выплаты, но и дополнительную единовременную денежную помощь от государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто имеет право

На единовременное пособие могут претендовать работники трех сфер:

  • учебных заведений;
  • здравоохранения;
  • социальной защиты населения.

Четыре обязательных условия

Получить выплату можно только при одновременном выполнении всех условий:

  • на день достижения пенсионного возраста человек находился в трудовых отношениях в государственном или коммунальном учреждении;
  • занимал должность из перечня, дающего право на пенсию по выслуге лет (постановление КМУ №909 от 1993 года);
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  • имеет необходимый страховой стаж на этих должностях: для мужчин - 35 лет, для женщин - 30 лет;
  • до момента обращения не получала ни одного вида пенсии.

С августа 2026 года в страховой стаж будут засчитывать периоды работы, за которые работодатель не уплатил ЕСВ - если зарплата была официально начислена и подана в отчетности. Это позволит не терять стаж, но на размер выплат такие периоды не повлияют.

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