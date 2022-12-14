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Деякі із глушниками. Кім попередив про нову можливу хвилю атаки "Шахедів"

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Середа 14 грудня 2022 11:12
Деякі із глушниками. Кім попередив про нову можливу хвилю атаки "Шахедів" Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни готують чергову хвилю ударів по Україні за допомогою іранських дронів Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Ще одна хвиля мопедів проривається. Деякі навіть із глушниками… але нічого, наші чергують", - написав він.

Деякі із глушниками. Кім попередив про нову можливу хвилю атаки &quot;Шахедів&quot;

Нагадаємо, сьогодні росіяни атакували Київ та Київську область іранськими дронами.

Уламки збитих безпілотників пошкодили адмінбудівлю та ще кілька будинків у Києві.

При цьому сили ППО збили усі 13 дронів, які Росія направила по Україні.

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Виталий Ким Війна Росії проти України
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