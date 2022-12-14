Деякі із глушниками. Кім попередив про нову можливу хвилю атаки "Шахедів"
Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (Getty Images)
Росіяни готують чергову хвилю ударів по Україні за допомогою іранських дронів Shahed.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Ще одна хвиля мопедів проривається. Деякі навіть із глушниками… але нічого, наші чергують", - написав він.
Нагадаємо, сьогодні росіяни атакували Київ та Київську область іранськими дронами.
Уламки збитих безпілотників пошкодили адмінбудівлю та ще кілька будинків у Києві.
При цьому сили ППО збили усі 13 дронів, які Росія направила по Україні.
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