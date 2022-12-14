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Зеленський розповів, що ППО збила всі дрони, якими РФ атакувала Київ та область

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Київ, Середа 14 грудня 2022 10:12
Зеленський розповів, що ППО збила всі дрони, якими РФ атакувала Київ та область Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки дронів-камікадзе на Київ та область у середу, 14 грудня, сили ППО збили усі "шахеди", які відправила РФ по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Цей ранок терористи почали з 13 "шахедів". Попередньо всі 13 збито нашими українськими силами ППО. Молодці! Пишаюсь! Шановні громадяни, дякую! І не забуваємо про сирени", - сказав він.

Як повідомлялось, Київ вранці 14 грудня відбив дві хвилі атаки іранських дронів-камікадзе Shahed. Уламки збитих безпілотників пошкодили адмінбудівлю та ще кілька будинків.

Детальніше про ситуацію в Києві та наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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