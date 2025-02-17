Деякі декларації із сімейними лікарями анулюють із 1 березня: що потрібно знати

Нагадаємо, в Україні майже кожен громадянин має сімейного лікаря, але декларацію для дітей до 14 років оформлюють батьки. РБК-Україна розповідало, як укласти декларацію із сімейним лікарем для дитини.

Зазначимо, сімейний лікар відповідає за моніторинг здоров’я пацієнтів, діагностику та лікування поширених інфекційних і неінфекційних захворювань, травм, отруєнь, а також патологічних і фізіологічних станів. Ми детально розповідали, що входить до пакета медичної допомоги сімейного лікаря.

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