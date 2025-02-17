Деякі декларації із сімейними лікарями анулюють із 1 березня: що потрібно знати

З 1 березня 2025 року в Україні почнуть перевіряти чинність декларацій із сімейними лікарями. Деякі українці можуть втратити доступ до безкоштовних медичних послуг.
РБК-Україна повідомляє, що перевірка відбуватиметься згідно з постановою Кабміну №1503.
У разі невідповідності даних у медичній системі та державних реєстрах, деякі декларації можуть стати неактивними. Це означає, що українці ризикують втратити доступ до безкоштовних медичних послуг. Національна служба здоров'я України (НСЗУ) верифікуватиме дані пацієнтів, а Міністерство фінансів фінансуватиме послуги лише за активними деклараціями.
Хто в групі ризику:
Як перевірити декларацію:
Що дає чинна декларація:
Щоб уникнути проблем із доступом до медичних послуг, українцям радять перевірити актуальність своїх даних та оновити їх за потреби.
Нагадаємо, в Україні майже кожен громадянин має сімейного лікаря, але декларацію для дітей до 14 років оформлюють батьки. РБК-Україна розповідало, як укласти декларацію із сімейним лікарем для дитини.
Зазначимо, сімейний лікар відповідає за моніторинг здоров’я пацієнтів, діагностику та лікування поширених інфекційних і неінфекційних захворювань, травм, отруєнь, а також патологічних і фізіологічних станів. Ми детально розповідали, що входить до пакета медичної допомоги сімейного лікаря.
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