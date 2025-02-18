Чи дійсно анулюють декларації із сімейними лікарями після 1 березня: роз'яснення НСЗУ

У мережі активно обговорюють те, чи будуть анульовані деякі декларації із сімейними лікарями після 1 березня 2025 року та чи зможуть українці й надалі отримувати частину медичних послуг безкоштовно. В Національній службі здоров’я України (НСЗУ) запевняють, що людей не залишать без медичної допомоги.

Податковий номер мати не обов’язково

Голова НСЗУ прокоментувала ситуацію з верифікацією даних дітей для медичних виплат, роз’яснивши, що в Україні не обов’язково мати податковий номер для дітей, аби сімейні лікарі могли отримувати фінансування за медичні послуги, надані дітям. Це питання стало актуальним після того, як лікарі повідомляли, що діти без податкових номерів будуть вважатися неверифікованими, і за них не буде виплачуватись державна компенсація.

Зокрема, вона зазначила, що верифікація даних через податковий номер буде здійснюватися швидко, однак для дітей достатньо буде перевірки через свідоцтво про народження. Вона підкреслила, що наразі НСЗУ працює над вдосконаленням процесу верифікації, оскільки є певні технічні труднощі з реєстрами, які відповідають за дані свідоцтв про народження, оскільки вони містять більше символів, букв та інших складностей у порівнянні з податковими номерами.

Як відбуватиметься фінансування медичних послуг

Гусак також повідомила, що питання верифікації для дітей було піднято на рівні Міністерства охорони здоров’я та Міністерства фінансів. Вона пояснила, що наразі НСЗУ звернулася до цих відомств з проханням відтермінувати верифікацію дітей до тих пір, поки не буде досягнута повноцінна автоматична верифікація через реєстри свідоцтв про народження.

Вона запевняє, що з 1 березня не буде жодних проблем з оплатою за медичні послуги для дітей, навіть якщо їхні дані не будуть верифіковані через податковий номер. Вона підкреслила, що НСЗУ не припинить фінансування, і лікарі отримуватимуть кошти за надані послуги дітям, незалежно від того, чи є в них податковий номер. Крім того, перший етап верифікації показав, що тільки 3,5% українців до 14 років мають проблеми з верифікацією.

"Ми не будемо платити нуль за дітей, які не мають податкового номера. З 1 березня не буде ситуацій, коли за дитину не буде виплачено кошти", - сказала Гусак. Вона також наголосила на важливості верифікації для всіх пацієнтів в системі, зазначивши, що з 2023 року завдяки верифікації вже вдалося виявити понад 50 тисяч померлих пацієнтів та значну кількість помилок у даних медичних працівників.