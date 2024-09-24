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Як укласти декларацію з лікарем для дитини: пояснення НСЗУ

Вівторок 24 вересня 2024 18:30
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Як укласти декларацію з лікарем для дитини: пояснення НСЗУ Ілюстративне фото: в НСЗУ пояснили, як заключати декларацію для дітей (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Наразі в Україні майже кожна людина має свого сімейного лікаря. Однак за дітей, віком до 14 років, декларацію з дітьми підписують батьки.

Про те, як це правильно зробити - читайте у матеріалі РБК-Україна.

При підготовці матеріалу використовувалися джерела: портал Дія, сайт НСЗУ, сайт Кабінету міністрів.

Зміст

Навіщо потрібна декларація з лікарем

Декларація з лікарем є одним з надійних варіантів захисту здоров'я дитини. Саме декларація дає доступ до безоплатної медичної допомоги за Програмою медичних гарантій. Станом на сьогодні 6,7 млн дітей мають декларацію з лікарем.

Варто зауважити, що декларацію можна укласти або з педіатром, або з сімейним лікарем. Але зверніть увагу, що педіатр обслуговує лише дітей до 18 років. Сімейний лікар - дітей і дорослих, терапевт - лише дорослих з 18 років.

Як укласти декларацію дитини

За дітей у віці до 14 років декларацію з лікарем підписують батьки. Це може зробити один із батьків - присутність всієї родини не обов’язкова. Тато або мама мають взяти з собою свої документи - паспорт, ІПН, свідоцтво про народження дитини і мобільний телефон.

Якщо дитині уже виповнилося 14 років і вона отримала паспорт, то підписати декларацію з вибраним лікарем вона може самостійно.

Чи мають дитина і батьки обслуговуватися в одному закладі чи в одного лікаря

Як дорослі, так і діти можуть обирати заклади й лікарів для свого медичного обслуговування. Якщо вам подобається конкретний педіатр і ви хочете, щоб саме він лікував вашу дитину, ви можете підписати з ним декларацію. Для себе ж ви можете обрати сімейного лікаря або терапевта в будь-якому іншому закладі. А якщо вам зручніше, щоб і ви, і ваша дитина обслуговувалися у одного спеціаліста в одному місці, декларації можна підписати з одним сімейним лікарем для всієї родини. Вибір - записатися до одного лікаря чи різних, залишається за вами.

Чи буде лікар приїжджати на виклики до дитини додому

Виклик сімейного лікаря, терапевта чи педіатра додому є частиною послуг, що надаються на первинному рівні медичної допомоги. Тому лікар, який займається лікуванням дитини, може приїхати додому, якщо виникне така потреба.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря. Також РБК-Україна зверталось до юриста, щоб дізнатись, як ВПО отримати медичну допомогу за новим місцем проживання.

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НСЗУ Сімейний лікар Діти
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