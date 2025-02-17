Некоторые декларации с семейными врачами аннулируют с 1 марта: что нужно знать

Напомним, в Украине почти каждый гражданин имеет семейного врача, но декларацию для детей до 14 лет оформляют родители. РБК-Украина рассказывало, как заключить декларацию с семейным врачом для ребенка.

Отметим, семейный врач отвечает за мониторинг здоровья пациентов, диагностику и лечение распространенных инфекционных и неинфекционных заболеваний, травм, отравлений, а также патологических и физиологических состояний. Мы подробно рассказывали, что входит в пакет медицинской помощи семейного врача.

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