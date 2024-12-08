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Що входить до пакета медичної допомоги сімейного лікаря: відповідь НСЗУ

Неділя 08 грудня 2024 22:40
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Що входить до пакета медичної допомоги сімейного лікаря: відповідь НСЗУ Ілюстративне фото: в НСЗУ пояснили, що входить до пакета "Первинної медичної допомоги" (freepik.com)
Автор: Наталія Кава

Наразі в Україні більшість питань зі здоров’ям допоможе вирішити сімейний лікар. Його послуги входять до пакета "Первинної медичної допомоги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСЗУ.

Як пояснили у НСЗУ, до обов'язків сімейного лікаря входить спостереження за станом здоров’я пацієнтів, діагностика та лікування найпоширеніших рінфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних станів.

А ось до пакета "Первинної медичної допомоги" входить:

  • лабораторна діагностика - загальні аналізи крові та сечі, глюкоза, холестерин, швидкі тести;
  • інструментальна діагностика - ЕКГ, обстеження з контролю функціональної роботи легень, вимірювання гостроти зору, огляд зовнішнього слухового ходу та барабанної перетинки.

Однак це не означає, що у вас візьмуть аналізи або зроблять ЕКГ в кабінеті лікаря, або в день прийому. У кожному закладі первинної медичної допомоги процеси налагоджені по-різному. Зокрема, це залежить і від форми власності закладу.

"У будь-якому разі ці обстеження є безоплатними, хоч де у вас декларація - в комунальному чи приватному закладі, або у лікаря-ФОП", - пояснили у НСЗУ.

Детально про те, як укласти декларацію з лікарем для дитини - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Також ми писали про те, як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря.

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