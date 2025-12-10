Для випускників 9-х класів вводять ЗНО: які предмети доведеться здавати

Починаючи з 2028 року, випускники 9-х класів складатимуть державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Відповідна норма передбачена наказом Міністерства освіти і науки.
У травні 2028 року дев’ятикласники здадуть ДПА з української мови та літератури та математики. У наступні роки планується розширити перелік предметів, включивши природничі дисципліни, громадянсько-історичні предмети та іноземні мови.
Для проведення атестації буде створено спеціальну освітню платформу. Розроблення завдань та адміністрування тестування здійснюватиме Український центр оцінювання якості освіти.
Завдання ДПА будуть орієнтовані на компетентності, зокрема включатимуть розгорнуті та усні форми відповідей, що дозволить краще оцінити знання та навички учнів.
У 2025/2026 навчальному році державна підсумкова атестація для учнів 4-х, 9-х та 11-х класів скасована через особливості освітнього процесу під час війни.
