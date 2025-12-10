RU

Общество Образование Деньги Изменения

Для выпускников 9-х классов вводят ВНО: какие предметы придется сдавать

С 2028 года в 9 классы возвращается ВНО (фото иллюстративное : Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Начиная с 2028 года, выпускники 9-х классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания (ВНО). Соответствующая норма предусмотрена приказом Министерства образования и науки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".

Первые предметы для оценивания

В мае 2028 года девятиклассники сдадут ГИА по украинскому языку и литературе и математике. В последующие годы планируется расширить перечень предметов, включив естественные дисциплины, гражданско-исторические предметы и иностранные языки.

Как будет проходить тестирование

Для проведения аттестации будет создана специальная образовательная платформа. Разработку заданий и администрирование тестирования будет осуществлять Украинский центр оценивания качества образования.

Компетентностный подход в заданиях

Задания ГИА будут ориентированы на компетентности, в частности будут включать развернутые и устные формы ответов, что позволит лучше оценить знания и навыки учеников.

Что происходит в этом году

В 2025/2026 учебном году государственная итоговая аттестация для учеников 4-х, 9-х и 11-х классов отменена из-за особенностей образовательного процесса во время войны.

Читайте также о том, что с сентября 2026 года студенты университетов и колледжей будут получать вдвое большие выплаты. В Госбюджете предусмотрено 6,6 млрд грн на академические и именные стипендии - на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.

Ранее мы писали о том, что в 2026 году часть украинских колледжей начнет работу в новом статусе коммунальных некоммерческих обществ. Это часть экспериментального проекта по внедрению изменений, заложенных в Закон "О профессиональном образовании".

ЗНОМОНШколаОбразование в Украине