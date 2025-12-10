Для выпускников 9-х классов вводят ВНО: какие предметы придется сдавать

Начиная с 2028 года, выпускники 9-х классов будут сдавать государственную итоговую аттестацию в форме внешнего независимого оценивания (ВНО). Соответствующая норма предусмотрена приказом Министерства образования и науки.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Освіта.юа".
В мае 2028 года девятиклассники сдадут ГИА по украинскому языку и литературе и математике. В последующие годы планируется расширить перечень предметов, включив естественные дисциплины, гражданско-исторические предметы и иностранные языки.
Для проведения аттестации будет создана специальная образовательная платформа. Разработку заданий и администрирование тестирования будет осуществлять Украинский центр оценивания качества образования.
Задания ГИА будут ориентированы на компетентности, в частности будут включать развернутые и устные формы ответов, что позволит лучше оценить знания и навыки учеников.
В 2025/2026 учебном году государственная итоговая аттестация для учеников 4-х, 9-х и 11-х классов отменена из-за особенностей образовательного процесса во время войны.
