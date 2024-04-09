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Дев'ять заборон для номера авто. Водіям нагадали про штрафи

Фото: водіям нагадали про штрафи за неправильно використання номерних знаків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Водіям нагадали про необхідність перевіряти стан номерних знаків автомобілів. За недотримання правил передбачені штрафи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Дніпропетровської області у Facebook.

Поліція зазначає, що порушеннями правил дорожнього руху вважається закритий, забруднений, не освітлений чи відсутній номерний знак.

Забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака або з номерним знаком, що:

  • не належить цьому засобу;
  • не відповідає вимогам стандартів;
  • закріплений не в установленому для цього місці;
  • закритим іншими предметами (зокрема прозорими);
  • з нанесенням покриття або застосуванням матеріалів, що перешкоджають чи ускладнюють його ідентифікацію;
  • забруднений, що не дає змоги чітко визначити символи номерного знака з відстані 20 метрів;
  • перевернутий чи неосвітлений;
  • зі зміненим розміром, формою, позначенням чи кольором, окрім випадків, передбачених правилами дорожнього руху;
  • так само вчинення інших дій, спрямованих на умисне приховування номерного знака.

За порушення цих правил передбачена адміністративна відповідальність за ст. 121-3 КУпАП. За недотримання цих вимог передбачений штраф у розмірі 1190 гривень.

 

Раніше поліція нагадала водіям про одне з "найпопулярніших" порушень на дорогах, штраф за яке становить майже 700 гривень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, які документи потрібні для переоформлення авто.

Детальніше про "літні" правила для водіїв та їх зміну - читайте у нашому матеріалі.

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