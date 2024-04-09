Дев'ять заборон для номера авто. Водіям нагадали про штрафи

Раніше поліція нагадала водіям про одне з "найпопулярніших" порушень на дорогах, штраф за яке становить майже 700 гривень.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, які документи потрібні для переоформлення авто.

Детальніше про "літні" правила для водіїв та їх зміну - читайте у нашому матеріалі.

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