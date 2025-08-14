ua en ru
Обмін полоненими: Юсов розповів, як Україні вдалося звільнити понад 50 цивільних

Четвер 14 серпня 2025 17:06
Обмін полоненими: Юсов розповів, як Україні вдалося звільнити понад 50 цивільних Фото: представник ГУР Андрій Юсов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Під час сьогоднішнього обміну Україні вдалося повернути з російського полону 51 цивільного. Щоб досягти цього результату, українська переговорна група використовувала всі інструменти, в тому числі міжнародне посередництво.

Як повідомляє РБК-Україна, про це представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов розповів в ефірі телемарафону.

"Підготовка саме до цього обміну тривала насправді довго, і це була складна робота. Безумовно, і у ворога є якесь своє бачення і певні точки, на які треба тиснути. Українська переговорна група використовувала всі інструменти, в тому числі міжнародне посередництво для того, щоб досягти цього результату", - розповів Юсов.

Він зазначив, що це не всі хто знаходилися в російській неволі. Робота продовжується і результат обов'язково буде.

"Але сьогодні вчителька молодших класів, підприємці, які були незаконно затримані, безумовно, добровольці та захисники, які знаходилися в російському полоні. Кожна з цих історій - це історія гідності й людської боротьби за власну країну і свободу. Такі обміни будуть тривати", - додав представник ГУР.

Обмін полоненими

Нагадаємо, сьогодні, 14 серпня, між Україною та РФ відбувся черговий обмін полоненими.

Як заявив президент Володимир Зеленський, сьогодні додому повернули 84 людини.

"Це і військові, і цивільні. Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація", - зазначив глава держави.

Як зазначили в Координаційному штабі сьогоднішній обмін особливий тим, що серед повернутих - поневолені з 2014 року.

Всього це вже 67-й обмін полоненими з Росією. В рамках якого з полону повернули 33 військових та 51 цивільного українця.

Детальніше про сьогоднішній обмін полоненими між Україною та РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

