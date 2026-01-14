Дев’ять днів у комі: в Ужгороді померла 12-річна дівчинка після візиту до стоматолога

Фото: У Закарпатській області дитина померла після візиту до стоматолога (freepik.com)

В Ужгороді померла 12-річна дівчинка після лікування у приватній стоматологічній клініці. За попередніми даними, у дитини стався анафілактичний шок після введення наркозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Закарпатську обласну прокуратуру.

Як встановило слідство, 5 січня дівчинку каретою швидкої допомоги доставили до лікарні з однієї з приватних клінік Ужгорода. Вона перебувала у реанімаційному відділенні в стані коми протягом дев’яти днів, після чого померла. На місце події виїжджали ювенальні прокурори спільно з працівниками поліції. Наразі тривають першочергові слідчі дії, встановлюються всі обставини трагедії. Досудове розслідування здійснюють слідчі Ужгородського районного управління поліції за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 та ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України - умисне вбивство та неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.