У Києві дитина померла в лікарні під час підготовки до операції: що відомо

В одній з лікарень Києва 10-річна дівчинка померла під час підготовки до операції. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Головного управління Національної поліції у місті Києві.

Обставини трагічної події

Згідно з попередньою інформацією правоохоронців, близько пів року тому малолітня дівчинка зламала руку. Через це виникла необхідність фіксації перелому за допомогою металевої спиці.

Нещодавно дитина травмувалась знову, тож була запланована повторна операція.

Вчора (в неділю, 17 серпня) дівчинка перебувала у приміщенні лікарні в Оболонському районі Києва.

"Під час зняття гіпсу малолітній пацієнтці стало зле, внаслідок чого лікарями було введено ряд медичних препаратів для стабілізації її стану", - розповіли у поліції.

Не зважаючи на це, стан дитини погіршувався.

"Проведені упродовж майже трьох годин реанімаційні заходи не допомогли, дівчинка померла", - поділились у відділі комунікації поліції Києва.

Реакція поліції на смерть дівчинки

Правоохоронці повідомили, що на місці події працювали:

слідчо-оперативна група територіального підрозділу та столичного главку;

ювенальні інспектори;

судово-медичний експерт.

Наразі в межах слідства призначено ряд експертиз, які встановлять:

причину смерті малолітньої дитини;

якість наданих медичними працівниками послуг.

Уточнюється, що досудове розслідування здійснюється за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України - неналежне виконання медичними працівниками професійних обов'язків.

Санкція статті передбачає до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Процесуальне керівництво здійснюється Оболонською окружною прокуратурою.