Девять дней в коме: в Ужгороде умерла 12-летняя девочка после визита к стоматологу

Среда 14 января 2026 19:22
UA EN RU
Девять дней в коме: в Ужгороде умерла 12-летняя девочка после визита к стоматологу Фото: В Закарпатской области ребенок умер после визита к стоматологу (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

В Ужгороде умерла 12-летняя девочка после лечения в частной стоматологической клинике. По предварительным данным, у ребенка произошел анафилактический шок после введения наркоза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую областную прокуратуру.

Как установило следствие, 5 января девочку каретой скорой помощи доставили в больницу из одной из частных клиник Ужгорода. Она находилась в реанимационном отделении в состоянии комы в течение девяти дней, после чего умерла.

На место происшествия выезжали ювенальные прокуроры совместно с работниками полиции. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Досудебное расследование осуществляют следователи Ужгородского районного управления полиции под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство и ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

Ранее РБК-Украина рассказывало о смерти 7-летнего мальчика во время лечения в частной стоматологической клинике Киева. По данным полиции, после введения наркоза у ребенка остановилось сердце. Следствие установило, что врач-анестезиолог применила препарат, который был пациенту противопоказан. Медики более двух часов пытались реанимировать мальчика, однако он умер.

Также мы писали о смерти 10-летней девочки в одной из больниц Киева во время подготовки к плановой операции. Ребенку стало плохо во время медицинских манипуляций, после чего врачи почти три часа проводили реанимацию, но спасти ее не удалось. Полиция открыла уголовное производство и назначила экспертизы, чтобы выяснить причину смерти и проверить действия медиков.

