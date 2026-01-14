Девять дней в коме: в Ужгороде умерла 12-летняя девочка после визита к стоматологу

В Ужгороде умерла 12-летняя девочка после лечения в частной стоматологической клинике. По предварительным данным, у ребенка произошел анафилактический шок после введения наркоза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Закарпатскую областную прокуратуру .

Как установило следствие, 5 января девочку каретой скорой помощи доставили в больницу из одной из частных клиник Ужгорода. Она находилась в реанимационном отделении в состоянии комы в течение девяти дней, после чего умерла.

На место происшествия выезжали ювенальные прокуроры совместно с работниками полиции. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Досудебное расследование осуществляют следователи Ужгородского районного управления полиции под процессуальным руководством Ужгородской окружной прокуратуры.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство и ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего.