Девять из десяти пострадали: в ГУР рассказали о масштабах пыток в плену России

Не менее 90 процентов украинских военнопленных, освобожденных из российского плена, пострадали там от пыток. Это демонстрирует масштабы издевательства над пленными в российских застенках и лагерях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Более 90% опрошенных украинских защитников, которые возвращаются из российского плена, свидетельствуют о системном нарушении прав украинских военнопленных в российской неволе на разных этапах пребывания в руках захватчиков", - рассказал Юсов.

По его словам, это публичная и официальная информация, которая также есть в отчетах комиссий ООН.

"Это предмет работы как украинских правоохранительных органов, правозащитников, так и международной системы, которая должна защищать гуманитарное право. Иначе для чего она существует", - отметил представитель ГУР.

Юсов добавил, что в отличие от России, Украина придерживается международных норм и Женевских конвенций. Центры содержания пленных россиян соответствуют международным стандартам и там точно не применяют пытки.