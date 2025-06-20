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Девять из десяти пострадали: в ГУР рассказали о масштабах пыток в плену России

Украина, Пятница 20 июня 2025 16:54
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Девять из десяти пострадали: в ГУР рассказали о масштабах пыток в плену России Фото: спикер ГУР МО Андрей Юсов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Не менее 90 процентов украинских военнопленных, освобожденных из российского плена, пострадали там от пыток. Это демонстрирует масштабы издевательства над пленными в российских застенках и лагерях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

"Более 90% опрошенных украинских защитников, которые возвращаются из российского плена, свидетельствуют о системном нарушении прав украинских военнопленных в российской неволе на разных этапах пребывания в руках захватчиков", - рассказал Юсов.

По его словам, это публичная и официальная информация, которая также есть в отчетах комиссий ООН.

"Это предмет работы как украинских правоохранительных органов, правозащитников, так и международной системы, которая должна защищать гуманитарное право. Иначе для чего она существует", - отметил представитель ГУР.

Юсов добавил, что в отличие от России, Украина придерживается международных норм и Женевских конвенций. Центры содержания пленных россиян соответствуют международным стандартам и там точно не применяют пытки.

Обмены пленными между Украиной и Россией

Тем временем 20 июня Украина и Россия провели новый этап большого обмена пленными. Домой вернулась новая группа тяжелобольных и тяжелораненых украинских воинов, многие из которых находились в плену с 2022 года.

Этот обмен - часть выполнения договоренности об обмене пленными, которой удалось достичь 2 июня в Стамбуле. Тогда Украина и Россия договорились обменять "всех на всех" раненых и тяжелобольных военных, а также всех пленных в возрасте от 18 до 25 лет.

В рамках этих договоренностей состоялось уже пять обменов - 9, 10, 12, 14 и 19 июня. В частности, 19 июня Украина вернула из плена группу раненых и тяжелобольных защитников. Обмен 20 июня, таким образом, стал уже шестым. Коордштаб обещает назвать точное количество обменянных, когда будут завершены все этапы.

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