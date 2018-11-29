В Deutsche Bank проводят обыски из-за подозрения в отмывании денег

Фото: Deutsche Bank (Wikimedia)

По данным следствия, только за 2016 год более 900 клиентов провели через банк транзакции примерно на 311 миллионов евро

В Германии работники прокуратуры, полиции, налоговой полиции и федеральной полиции проводят обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте и других городах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DW.

Отметим, прокуратура Франкфурта объявила банку подозрение в отмывании денег. Сотрудников банка подозревают в содействии клиентам в оформлении оффшорных компаний и переводе необлагаемых налогом доходов на счета Deutsche Bank.

Обыски проводят на основании заявлений против группы сотрудников банка, что скрывали информацию о подозрительных операциях. По данным следствия, только за 2016 год более 900 клиентов провели через банк транзакции примерно на 311 миллионов евро. В финансовых операциях фигурируют реквизиты группы компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских Островах.

Ранее сообщалось, что в связи с давлением со стороны европейских регулирующих органов относительно размера и сложности европейских транзакций в Великобритании после Brexit Deutsche Bank задумался о переносе части своих активов из Лондона в Франкфурт.

Кроме того, агентство писало, что Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) внесла американское подразделение Deutsche Bank в список банков из серьезными угрозами финансовой состоятельности.