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У Deutsche Bank проводять обшуки через підозри у відмиванні коштів

Новини » Надзвичайні події    29.11.2018 - 16:53
У Deutsche Bank проводять обшуки через підозри у відмиванні коштів
Фото: Deutsche Bank (Wikimedia)

За даними слідства, лише за 2016 рік понад 900 клієнтів провели через банк транзакції приблизно на 311 мільйонів євро

У Німеччині працівники прокуратури, кримінальної поліції, податкової поліції та федеральної поліції проводять обшуки в шести офісах Deutsche Bank у Франкфурті та інших містах. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

Відзначимо, прокуратура Франкфурта оголосила банку підозру у відмиванні грошей. Працівників банку підозрюють у сприянні клієнтам в оформленні офшорних компаній та переведенні неоподаткованих прибутків на рахунки Deutsche Bank.

Обшуки проводять на підставі заяв проти групи співробітників банку, що приховували інформацію про підозрілі операції.  За даними слідства, лише за 2016 рік понад 900 клієнтів провели через банк транзакції приблизно на 311 мільйонів євро. У фінансових операціях фігурують реквізити групи компаній, зареєстрованих на Британських Віргінських Островах.

Раніше повідомлялось, що у зв'язку з тиском з боку європейських регулюючих органів щодо розміру та складності європейських транзакцій у Великобританії після Brexit Deutsche Bank задумався про перенесення частини своїх активів з Лондона до Франкфурта.

Крім того, агентство писало, що Федеральна корпорація зі страхування вкладів у США (FDIC) внесла американський підрозділ Deutsche Bank у список банків з серйозними загрозами фінансової спроможності.

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