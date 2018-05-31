Американский филиал Deutsche Bank попал в список проблемных банков

Он может перейти под управление властей США

Федеральная корпорация по страхованию вкладов в США (FDIC) внесла американское подразделение Deutsche Bank (Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) в список банков с серьезными угрозами финансовой состоятельности. Об этом пишет The Financial Times.

Согласно информации издания, активы банка составляют более 42,1 млрд долларов.

Согласно статистике FDIC, которую приводит FT, в I квартале 2018 года число проблемных банков в США сократилось с 95 до 92. Однако совокупные активы, принадлежащие проблемным банкам, за этот период увеличились с 13,9 млрд долларов до 56,4 млрд долларов. Хотя названия банков не приводятся федеральным агентством, FT отмечает, что стоимость активов возросла на сумму, примерно равную стоимости активов американской дочки Deutsche Bank. Источник, знакомый с ситуацией, подтвердил, что причиной этого стало включение в список DB взамен исключенных финансовых учреждений.

FDIC отказалось прокомментировать это сообщение, отметив, что не раскрывает названия банков, опасаясь возможного ухудшения их положения. В DB также отказались дать комментарий. В то же время в компании отметили, что конечный ее владелец (Deutsche Bank AG) имеет хорошие резервы ликвидности и не испытывает проблем с активами. В материнской компании, комментируя внесение "дочки" в список, отметили, что "уделяют особое внимание устранению выявленных недостатков в операционной деятельности в США".

Список проблемных банков США, составляемый FDIC, как отмечает Financial Times, является индикатором состояния банковской системы Соединенных Штатов. В разгар мирового финансового кризиса, в 2009 году, число банков в этом списке достигало 884. Рейтинг банков, на основе которого составляется список, ведется группой экспертов. В том случае, если банку, попавшему в список, не удалось справиться с проблемами в срок, FDIC может взять на себя управление его деятельностью.

Напомним, новый глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг планирует сократить более 7 тысяч рабочих мест, чтобы уменьшить расходы и восстановить рентабельность банка после нескольких лет неудачных попыток.