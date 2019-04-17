Deutsche Bank за отмывание российских денег грозят штрафы

Фото: Deutsche Bank (Wikimedia)

В банке допускают отток клиентов и потерю доверия инвесторов

Немецкому Deutsche Bank за его роль в схеме по отмыванию денег российских клиентов на сумму в 20 млрд долларов грозят штрафы. Об этом сообщает The Guardian, ссылаясь на внутренний отчет банка.

Также банку грозят судебные иски.

"Проблемному немецкому Deutsche Bank грозят штрафы, судебные иски и вероятное преследование высшего руководства за его роль в российской схеме по отмыванию денег на сумму в 20 млрд долларов", - пишет издание.

В отчете указано, что банк признает высокий риск того, что регуляторы в США и Великобритании применят "значительные дисциплинарные меры" против него.

Банк, кроме того, признает, что скандал нанес ущерб его "глобальному бренду" и, вероятно, повлечет отток клиентов, потерю доверия инвесторов и снижение его рыночной стоимости.

Следствие считает, что Deutsche Bank был вовлечен в огромную схему по отмыванию денег под названием "Глобальная прачечная". Российский криминалитет, связанный с Кремлем и ФСБ, использовал схему между 2010 и 2014 годами для трансфера денег в западную финансовую систему. Общая сумма денег в схеме может достигать 80 млрд долларов.

Также отмечается, что с 2011 по 2018 Deutsche Bank заплатил штрафов на сумму 14,5 млрд долларов за сомнительные схемы, связанные с российскими клиентами.

Напомним, в ноябре 2018 года в Германии работники прокуратуры, полиции, налоговой полиции и федеральной полиции проводят обыски в шести офисах Deutsche Bank во Франкфурте и других городах. Так, прокуратура Франкфурта объявила банку подозрение в отмывании денег. Сотрудников банка подозревают в содействии клиентам в оформлении оффшорных компаний и переводе необлагаемых доходов на счета Deutsche Bank.

Как писало РБК-Украина ранее, Федеральная корпорация по страхованию вкладов США (FDIC) внесла американское подразделение Deutsche Bank в список банков с серьезными угрозами финансовой состоятельности.