Deutsche Bahn допоможе УЗ у відновленні та перевірці шляхів

Німецький оператор залізниць Deutsche Bahn допоможе "Укрзалізниці" у відновленні залізничної інфраструктури України.
Про це заявив заступник директора департаменту інвестиційної діяльності "Укрзалізниці" Володимир Шемаєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС .
Після війни Deutsche Bahn зможе залучити додаткові технічні засоби для сканування стану колійного господарства України, що дозволить ще точніше визначити ступінь зношування та пошкоджень.
Також німецькі фахівці допоможуть УЗ у формуванні нових проектів відповідно до норм ЄС, щоб надалі український оператор залізниць міг залучити для них фінансування з фондів Євросоюзу та інших міжнародних цільових фондів.
Раніше ми писали, що "Укрзалізниця" запускає новий рейс Київ – Ужгород. Потяг курсує щоденно з 21 вересня.
Також з 9 серпня УЗ призначила новий регіональний експрес Харків – Суми – Конотоп. Крім того, з 5 серпня Укрзалізниця відновлює курсування поїзда сполученням Київ – Ясіня.
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