Из Киева на Закарпатье. "Укрзализныця" возобновляет курсирование ещё одного поезда
Фото: Укрзлизныця возобновляет курсирование ещё одного поезда из Киева на Закарпатье (Виталий Носач, РБК-Украина)
В пятницу, 5 августа, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №55/56 сообщением Киев - Ясиня. Рейс будет курсировать ежедневно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализници".
Расписание рейса будет следующим:
- Поезд будет отправляться из Киева ежедневно в 15:02 и прибывать на станцию Ясиня в 7:11.
- Обратно со станции Ясиня поезд будет отходить в 17:17 и прибывать в Киев в 9:52.
В компании отметили, что билеты уже доступны в кассах вокзалов и онлайн.
Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительную электричку из Киева в Нежин (Черниговская область). Она будет ходить по будним дням.
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