ua ru
Вт, 02 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Из Киева на Закарпатье. "Укрзализныця" возобновляет курсирование ещё одного поезда

Новина українською →
Киев, Вторник 02 августа 2022 10:18
Из Киева на Закарпатье. "Укрзализныця" возобновляет курсирование ещё одного поезда Фото: Укрзлизныця возобновляет курсирование ещё одного поезда из Киева на Закарпатье (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В пятницу, 5 августа, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №55/56 сообщением Киев - Ясиня. Рейс будет курсировать ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализници".

Расписание рейса будет следующим:

  • Поезд будет отправляться из Киева ежедневно в 15:02 и прибывать на станцию Ясиня в 7:11.
  • Обратно со станции Ясиня поезд будет отходить в 17:17 и прибывать в Киев в 9:52.

В компании отметили, что билеты уже доступны в кассах вокзалов и онлайн.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительную электричку из Киева в Нежин (Черниговская область). Она будет ходить по будним дням.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Укрзализныця Закарпатье
NEWS
Пелоси может посетить Тайвань уже сегодня: что известно
Пелоси может посетить Тайвань уже сегодня: что известно
DAILY
Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы