Из Киева на Закарпатье. "Укрзализныця" возобновляет курсирование ещё одного поезда

В пятницу, 5 августа, "Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда №55/56 сообщением Киев - Ясиня. Рейс будет курсировать ежедневно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализници".

В компании отметили, что билеты уже доступны в кассах вокзалов и онлайн.

Напомним, "Укрзализныця" назначила дополнительную электричку из Киева в Нежин (Черниговская область). Она будет ходить по будним дням.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.