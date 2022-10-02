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Deutsche Bahn поможет УЗ в восстановлении и проверке путей

Фото: Deutsche Bahn поможет УЗ в восстановлении и проверке путей (uz.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Немецкий оператор железных дорог Deutsche Bahn поможет "Укрзализныце" в восстановлении железнодорожной инфраструктуры Украины.

Об этом заявил заместитель директора департамента инвестиционной деятельности "Укрзализныци" Владимир Шемаев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.

После войны Deutsche Bahn сможет привлечь дополнительные технические средства для сканирования состояния путевого хозяйства Украины, что позволит еще точнее определить степень износа и повреждений.

Также немецкие специалисты помогут УЗ в формировании новых проектов в соответствии с нормами ЕС, чтобы в дальнейшем украинский оператор железных дорог мог привлечь для них финансирование из фондов Евросоюза и других международных целевых фондов.

Ранее мы писали, что "Укрзализныця" запускает новый рейс Киев - Ужгород. Поезд курсирует ежедневно с 21 сентября.

Также с 9 августа УЗ назначила новый региональный экспресс Харьков - Сумы - Конотоп. Кроме того, с 5 августа Укрзализныця возобновляет курсирование поезда сообщением Киев - Ясиня.

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УкрзализныцяВторжение России в Украину