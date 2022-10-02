Deutsche Bahn поможет УЗ в восстановлении и проверке путей

Немецкий оператор железных дорог Deutsche Bahn поможет "Укрзализныце" в восстановлении железнодорожной инфраструктуры Украины.
Об этом заявил заместитель директора департамента инвестиционной деятельности "Укрзализныци" Владимир Шемаев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦТС.
После войны Deutsche Bahn сможет привлечь дополнительные технические средства для сканирования состояния путевого хозяйства Украины, что позволит еще точнее определить степень износа и повреждений.
Также немецкие специалисты помогут УЗ в формировании новых проектов в соответствии с нормами ЕС, чтобы в дальнейшем украинский оператор железных дорог мог привлечь для них финансирование из фондов Евросоюза и других международных целевых фондов.
Ранее мы писали, что "Укрзализныця" запускает новый рейс Киев - Ужгород. Поезд курсирует ежедневно с 21 сентября.
Также с 9 августа УЗ назначила новый региональный экспресс Харьков - Сумы - Конотоп. Кроме того, с 5 августа Укрзализныця возобновляет курсирование поезда сообщением Киев - Ясиня.
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