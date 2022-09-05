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Укрзализныця запускает новый поезд между Киевом и Ужгородом: график

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Понедельник 05 сентября 2022 18:12
Укрзализныця запускает новый поезд между Киевом и Ужгородом: график Фото: Укрзализныця запускает новый поезд между Киевом и Ужгородом (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

"Укрзализныця" запускает новый рейс Киев - Ужгород. Поезд будет курсировать с 21 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой УЗ в Telegram.

Компания добавит вагоны к поезду №13/14 Киев - Солотвино, и сделает его двухгруппным.

УЗ отмечает, что новый рейс №13/123-14/124 Киев - Солотвино, Ужгород даст самое удобноо утреннее прибытие в Закарпатье среди всех рейсов из столицы.

Поезд будет отправляться из Киева с 21 сентября в 17:12, прибывать в Ужгород в 8:56, а в Солотвино - в 12:10. В обратном направлении поезд будет отправляться с 22 сентября в 16:20 из Солотвино и в 19:50 из Ужгорода.

Напомним, что с 9 августа, УЗ назначила новый региональный экспресс Харьков - Сумы - Конотоп.

Кроме того, с 5 августа Укрзализныця возобновляет курсирование поезда сообщением Киев - Ясиня.

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Укрзализныця Киев Ужгород
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