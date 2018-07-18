Дети, спасенные из пещеры в Таиланде, впервые публично расскажут свою историю
Будет проведена 45-минутная пресс-конференция с детьми на одном из правительственных телеканалов
Подростки, спасенные из затопленной пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда, а также их тренер, сегодня вечером, 18 июля, ответят на вопросы СМИ на телевидении. Об этом рассказали в правительстве Таиланда, передает Reuters.
Как отмечается, будет проведена 45-минутная пресс-конференция с детьми в телепрограмме на одном из правительственных кканалов. Программа начнется в 18.00 по киевскому времени.
Ранее в ходе пресс-конференции в Таиланде, которая была посвящена подведению итогов работы спасателей по освобождению игроков подростковой футбольной команды из затопленной пещеры, журналистам показали видео со спасенными детьми.
Напомним, как писало РБК-Украина, 10 июля из пещеры в Таиланде были эвакуированы все 12 подростков и тренер команды.
23 июня группа из 12 человек в возрасте от 11 до 16 лет с тренером отправилась после тренировки в горный парк. Там подростки решили посетить пещеру. Однако из-за сильного ливня в пещере Кхао Луанг стала резко прибывать вода, в связи с чем группа была вынуждена уйти вглубь на четыре километра. Таким образом, дети и тренер оказались отрезанными от входа.
Отметим, к спасению детей в Таиланде привлекли 13 иностранных дайверов и членов элитного подразделения Военно-морского флота Таиланда.