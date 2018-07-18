Дети, спасенные из пещеры в Таиланде, впервые публично расскажут свою историю

Будет проведена 45-минутная пресс-конференция с детьми на одном из правительственных телеканалов

Подростки, спасенные из затопленной пещеры Тхам Луанг на севере Таиланда, а также их тренер, сегодня вечером, 18 июля, ответят на вопросы СМИ на телевидении. Об этом рассказали в правительстве Таиланда, передает Reuters.

Как отмечается, будет проведена 45-минутная пресс-конференция с детьми в телепрограмме на одном из правительственных кканалов. Программа начнется в 18​​​.00 по киевскому времени.

Ранее в ходе пресс-конференции в Таиланде, которая была посвящена подведению итогов работы спасателей по освобождению игроков подростковой футбольной команды из затопленной пещеры, журналистам показали видео со спасенными детьми.

Напомним, как писало РБК-Украина, 10 июля из пещеры в Таиланде были эвакуированы все 12 подростков и тренер команды.

23 июня группа из 12 человек в возрасте от 11 до 16 лет с тренером отправилась после тренировки в горный парк. Там подростки решили посетить пещеру. Однако из-за сильного ливня в пещере Кхао Луанг стала резко прибывать вода, в связи с чем группа была вынуждена уйти вглубь на четыре километра. Таким образом, дети и тренер оказались отрезанными от входа.

Отметим, к спасению детей в Таиланде привлекли 13 иностранных дайверов и членов элитного подразделения Военно-морского флота Таиланда.