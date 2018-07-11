Спасение детей в Таиланде: опубликовано видео

На видео спасенные подростки сидят на кроватях в больнице

В ходе пресс-конференции в Таиланде, которая была посвящена подведению итогов работы спасателей по освобождению игроков подростковой футбольной команды из затопленной пещеры, журналистам показали видео со спасенными детьми. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Корреспондент данного новостного портала снял видеоролики, на которых подростки сидят на кроватях в больнице, некоторые из них ходят по палате. На лицах спасенных детей - медицинские маски.

Власти Таиланда показали видео со спасенными из пещеры мальчикамиhttps://t.co/KVpX8OfEjA pic.twitter.com/3cjv8FYm1N — РБК (@ru_rbc) July 11, 2018

Напомним, 10 июля из пещеры в Таиланде были эвакуированы все 12 подростков и тренер команды.

Ранее сообщалось, что 23 июня группа из 12 человек в возрасте от 11 до 16 лет с тренером отправилась после тренировки в горный парк. Там подростки решили посетить пещеру. Однако из-за сильного ливня в пещере Кхао Луанг стала резко прибывать вода, в связи с чем группа была вынуждена уйти вглубь на четыре километра. Таким образом, дети и тренер оказались отрезанными от входа.

Отметим, к спасению детей в Таиланде привлекли 13 иностранных дайверов и членов элитного подразделения Военно-морского флота Таиланда.